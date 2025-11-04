Зеленский встретился с военными корпуса Азов на Добропольском направлении

Зеленский встретился с азовцами на Добропольском направлении (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими защитниками на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины Азов, который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении .

Об этом президент сообщил во вторник, 4 ноября, в соцсетях.

Зеленский сообщил, что заслушал доклады военных, обсудил ситуацию на передовой, а также самые актуальные потребности.

«Много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ Азов и других», — написал президент.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Глава государства поблагодарил бойцов за службу и лично отметил их государственными наградами.

«Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским», — подчеркнул Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

3 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что штурмовые подразделения Сил обороны Украины на отдельных участках Добропольского направления продвинулись вперед, освободив 188 км² территории. Кроме того, от российских ДРГ зачистили 248,7 км².

30 октября Сырский сообщал, что на этом участке ВСУ продвинулись на расстояние от 200 до 550 метров.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование РФ пыталось разблокировать свои войска в районе Доброполья, однако потерпело неудачу. Потери россиян на этом участке фронта составляют около 13 тысяч человек.

Глава государства также заявлял, что контрнаступательная операция, которую ВСУ с конца августа проводят на Добропольском направлении, сорвала летнюю наступательную кампанию России. Это не дало оккупантам возможности выполнить угрозу по оккупации значительной части Донбасса до ноября, которую Кремль озвучивал США.

1 ноября главнокомандующий Сирский заявил, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска, и подчеркнул, что окружения или блокирования городов нет, а украинские силы «делают все для обеспечения логистики».

Сырский добавил, что к операции привлечены подразделения ВСУ, операторы беспилотных систем, штурмовые группы, а также сводные силы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны.