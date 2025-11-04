Зеленский встретился с военными корпуса Азов на Добропольском направлении

4 ноября, 14:18
Поделиться:
Зеленский встретился с азовцами на Добропольском направлении (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Зеленский встретился с азовцами на Добропольском направлении (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими защитниками на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины Азов, который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении.

Об этом президент сообщил во вторник, 4 ноября, в соцсетях.

Зеленский сообщил, что заслушал доклады военных, обсудил ситуацию на передовой, а также самые актуальные потребности.

Реклама

Читайте также:
В Украине появился 1-й корпус НГУ Азов. Кроме азовцев, в него вошли еще четыре бригады: что о них известно

«Много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ Азов и других», — написал президент.

Владимир Зеленский / Telegram
Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Глава государства поблагодарил бойцов за службу и лично отметил их государственными наградами.

«Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским», — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский / Telegram
Фото: Владимир Зеленский / Telegram

3 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что штурмовые подразделения Сил обороны Украины на отдельных участках Добропольского направления продвинулись вперед, освободив 188 км² территории. Кроме того, от российских ДРГ зачистили 248,7 км².

30 октября Сырский сообщал, что на этом участке ВСУ продвинулись на расстояние от 200 до 550 метров.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование РФ пыталось разблокировать свои войска в районе Доброполья, однако потерпело неудачу. Потери россиян на этом участке фронта составляют около 13 тысяч человек.

Глава государства также заявлял, что контрнаступательная операция, которую ВСУ с конца августа проводят на Добропольском направлении, сорвала летнюю наступательную кампанию России. Это не дало оккупантам возможности выполнить угрозу по оккупации значительной части Донбасса до ноября, которую Кремль озвучивал США.

Читайте также:
«Продолжается активная зачистка». В ДШВ рассказали, что удалось Силам обороны в Покровске и какая сейчас ситуация в Мирнограде — видео

1 ноября главнокомандующий Сирский заявил, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска, и подчеркнул, что окружения или блокирования городов нет, а украинские силы «делают все для обеспечения логистики».

Сырский добавил, что к операции привлечены подразделения ВСУ, операторы беспилотных систем, штурмовые группы, а также сводные силы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Батальон Азов Владимир Зеленский Доброполье Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Донецкая область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies