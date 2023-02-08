Зеленский встретился с королем Чарльзом III 8 февраля, 16:54 Король Чарльз III и Владимир Зеленский (Фото:The Royal Family/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III.

Об этом сообщает BBC.

Встреча прошла в Букингемском дворце. Это впервые король Чарльз III встречается лично с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский поздравил короля Чарльза ІІІ с недавним восхождением на престол и пожелал миру и процветанию британскому народу.

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Глава государства также выразил благодарность британцам и правительству Его Величества и отметил, что Соединенное Королевство является одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

«Для меня честь — быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, которые нашли убежище от войны в Великобритании», — написал Зеленский в соцсетях.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский / Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

8 февраля Зеленский находится в Лондоне с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, а затем выступил в парламенте.

Во время выступления в парламенте Зеленский сказал депутатам, что передаст королю благодарность всех украинцев за поддержку, которую тот выражал еще тогда, когда он был принцем Уэльским.



Глава государства также посетит украинских военных, проходящих обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что Лондон объявит о расширении программы тренировок украинских военных, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту.

Также планируется заявление о предоставлении Украине дальнобойного оружия.