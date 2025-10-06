«Им не может быть комфортно». Зеленский заявил, что россияне должны почувствовать цену блэкаутов, которые переживают украинцы

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне должны понять цену блекаутов и всех вызовов, которые воспринимают украинские граждане. Также он считает, что войну может остановить многовекторное давление на РФ и ее руководство.

Об этом Зеленский сообщил о время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве 6 октября.

«„Русские“ не понимают цену всех этих блэкаутов, всех вызовов, которые воспринимают граждане Украины и проходят во времени этой войны. И здесь вопрос даже не к их морали, которой нет, а вопрос к физическому чувству. Украина не убивает гражданских людей. Но они должны понимать цену этого», — сказал глава государства.

Президент отметил, что Украина отвечает и бьет по военным и энергетическим объектам, которые предоставляют энергоресурсы. Он говорит, что Россия продает свои энергоресурсы, а затем использует эти деньги исключительно на войну, поэтому украинцы делают «абсолютно справедливые шаги».

«Мы бы с удовольствием этого не делали, мы бы с удовольствием хотели, чтобы не было войны, но „русские“ этого не хотят. Пока что», — подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что войну России против Украины может остановить многовекторное давление. По его мнению, усилий только западных стран пока недостаточно. По словам Зеленского, единства в этом давлении тоже не хватает.

«Больше давления от США, больше давления от Европы. Глобального Юга мы пока даже не чувствуем — их давления на Россию, чтобы они остановились. И второй вектор — это само российское общество. Они убивают нас. Им не может быть комфортно. И когда им не будет комфортно, они начнут задавать вопросы своему руководству», — сказал президент.

28 сентября в части Белгорода исчезло электричество и водоснабжение. Тогда Telegram-каналы писали, что неизвестные дроны попали в подстанцию ТЭЦ.

Вечером 5 октября в Белгороде прогремело несколько взрывов, после которых в городе пропал свет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе есть повреждения энергетики.

6 октября местные Telegram-каналы сообщили, что в Белгороде подверглась очередному удару теплоэлектроцентраль Луч. В части города и в районе сохраняется блэкаут. На улицах Белгорода начали устанавливать мобильные электрогенераторы.