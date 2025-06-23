Зеленский сегодня посетит Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите в Британию 23 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 июня, посетит с визитом Великобританию, сообщил он в соцсети Telegram.

Зеленский рассказал, что обсудит с партнерами защиту Украины от российских ударов и новые и сильные шаги для давления на страну-агрессора.

Комментируя удар оккупантов по Киеву и области 23 июня, президент отметил, что каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, «смогут ли там защитить жизни, если эта коалиция убийц сохранится» и продолжит террор.

Ранее сообщалось, что Зеленского пригласили на официальный ужин для лидеров НАТО, который устраивает король Нидерландов в Гааге вечером 24 июня. На нем может присутствовать президент США Дональд Трамп.

Также Суспільне, ссылаясь на топ-дипломата ЕС, писало, что Зеленского пригласили принять участие в саммите лидеров Европейского Союза, который состоится 26−27 июня в Брюсселе. Однако его участие пока не подтверждено.

На 26 июня запланировано выступление президента Украины на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.