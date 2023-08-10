«Основа трансформации государства». Зеленский рассказал о подготовке украинской доктрины

10 августа, 23:05
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании Украинской доктрины (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании Украинской доктрины (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны готовит основательный текст украинской доктрины, которая ляжет в основу трансформации государства.

Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

«Продолжаем готовить Украинскую доктрину — основательный текст, основу для трансформации нашего государства», — заявил Зеленский.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что не стоит забывать главную цель — «победить в войне и не проиграть страну».

https://www.youtube.com/embed/pfkHGONxW0I

«Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, который был получен смелостью наших людей — всего нашего народа», — резюмировал Зеленский.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде по случаю Дня Конституции, предложил к общенациональному обсуждению пять основных ориентиров будущей украинской доктрины.

В нее входят:

  • философия победы Украины в войне против страны-агрессора РФ;
  • глобальность украинской безопасности;
  • политика героев;
  • политика справедливости;
  • трансформация на 10 лет всех областей деятельности государства с гражданами.
Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Видеообращение Владимир Зеленский Доктрина Война России против Украины

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