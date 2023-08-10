«Основа трансформации государства». Зеленский рассказал о подготовке украинской доктрины 10 августа, 23:05 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании Украинской доктрины (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны готовит основательный текст украинской доктрины, которая ляжет в основу трансформации государства.

Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

«Продолжаем готовить Украинскую доктрину — основательный текст, основу для трансформации нашего государства», — заявил Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что не стоит забывать главную цель — «победить в войне и не проиграть страну».

«Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, который был получен смелостью наших людей — всего нашего народа», — резюмировал Зеленский.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде по случаю Дня Конституции, предложил к общенациональному обсуждению пять основных ориентиров будущей украинской доктрины.



В нее входят:

философия победы Украины в войне против страны-агрессора РФ;

глобальность украинской безопасности;

политика героев;

политика справедливости;

трансформация на 10 лет всех областей деятельности государства с гражданами.