«Основа трансформации государства». Зеленский рассказал о подготовке украинской доктрины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании Украинской доктрины (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны готовит основательный текст украинской доктрины, которая ляжет в основу трансформации государства.
Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.
«Продолжаем готовить Украинскую доктрину — основательный текст, основу для трансформации нашего государства», — заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что не стоит забывать главную цель — «победить в войне и не проиграть страну».
«Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, который был получен смелостью наших людей — всего нашего народа», — резюмировал Зеленский.
28 июня президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде по случаю Дня Конституции, предложил к общенациональному обсуждению пять основных ориентиров будущей украинской доктрины.
В нее входят:
- философия победы Украины в войне против страны-агрессора РФ;
- глобальность украинской безопасности;
- политика героев;
- политика справедливости;
- трансформация на 10 лет всех областей деятельности государства с гражданами.