«Нужен принцип превентивности». Реакция на подготовку к войне должна быть такой же, как и на саму агрессию — Зеленский 8 августа, 23:40 Президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в международных отношениях нужен «принцип превентивности» после российской агрессии против Украины и Грузии.

В вечернем видеообращении он сказал, что у войны России против Грузии в 2008 году и у российской агрессии против Украины в 2014 — 2022 годах разный масштаб и характер, но их объединяет тот факт, что региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали.

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«Именно поэтому в международных отношениях нужен принцип превентивности, на котором мы настаивали очень долго, еще до 24 февраля», — подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что реакция мира на подготовку агрессии должна быть такой же, как на агрессию, которая уже произошла.

«Нужно не ждать ударов и жертв, а действовать на недопущение войны», — сказал Зеленский.

Еще до начала полномасштабного вторжения Украинские власти призывали западные страны ввести санкции против России в ответ на стягивание российских войск к украинской границе. В Белом доме говорили, что могут рассмотреть такой сценарий.

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