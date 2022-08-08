«Нужен принцип превентивности». Реакция на подготовку к войне должна быть такой же, как и на саму агрессию — Зеленский

8 августа, 23:40
Президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в международных отношениях нужен «принцип превентивности» после российской агрессии против Украины и Грузии.

В вечернем видеообращении он сказал, что у войны России против Грузии в 2008 году и у российской агрессии против Украины в 2014 — 2022 годах разный масштаб и характер, но их объединяет тот факт, что региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали.

Видео дня

«Именно поэтому в международных отношениях нужен принцип превентивности, на котором мы настаивали очень долго, еще до 24 февраля», — подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что реакция мира на подготовку агрессии должна быть такой же, как на агрессию, которая уже произошла.

«Нужно не ждать ударов и жертв, а действовать на недопущение войны», — сказал Зеленский.

Читайте также:
Лана Зеркаль
Лана Зеркаль
Санкции против России работают: все более чем однозначно

Еще до начала полномасштабного вторжения Украинские власти призывали западные страны ввести санкции против России в ответ на стягивание российских войск к украинской границе. В Белом доме говорили, что могут рассмотреть такой сценарий.

https://www.youtube.com/embed/DX-A4aLI8kQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Отношения Владимир Зеленский

Эксклюзивы НВ

Дэниел Фрид
Американский дипломат
Испытание на прочность. С чем сталкиваются США

Американское лидерство снова и снова сталкивается с серьезными испытаниями

8 августа, 23:17
Мнения
Многие гормоны могут влиять на ваше самочувствие (Фото:Nik Shuliahin/Unsplash)
Виновники вашего плохого самочувствия /
Восемь признаков проблем с гормонами
8 августа, 21:00
Медицина
Стелла на въезде в город Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Чтобы эффективно удирать из Херсона» /
Зачем россияне минируют важные коммуникации в оккупированном городе — интервью с Грабским
8 августа, 17:23
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X