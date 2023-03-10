Зеленский заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности до вступления в НАТО 10 марта, 16:22 Флаги Украины и НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности от стран НАТО, пока страна еще на пути вступления в Альянс.

«Нам нужны стратегические гарантии безопасности. И даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы хотели бы иметь соответствующие гарантии безопасности на пути пока мы еще не в НАТО», — заявил президент.

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Он отметил, что именно таких шагов ожидает от государств-членов Альянса на саммите в Вильнюсе, куда также пригласили Украину.

«Относительно саммита НАТО в Вильнюсе: да, нас пригласили, но мы бы хотели, чтобы были какие-то ответные шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть в наших отношениях с НАТО. И именно соответствующих встречных шагов со стороны государств-членов НАТО, встречных в Украине, к гарантиям ее безопасности мы и ожидаем от этого вильнюсского саммита. Будем работать над этим», — заявил Зеленский.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что в НАТО готовы видеть Украину в своих рядах, но сначала она должна победить в развязанной Россией войне.



В феврале президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал, что Украина вступит в НАТО после завершения войны с Россией. А министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина присоединилась к НАТО де-факто.

