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Зеленский заявил о готовности встретиться с отцом Гандзюк

Сегодня, 12:53
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Зеленский заявил о готовности встретиться с отцом Гандзюк - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский отреагировал на открытое письмо отца Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на письмо отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктора с требованием о встрече.

«Здравствуйте. Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария», — написал глава украинского государства в комментариях под постом в Facebook.

Фото: Скриншот

Накануне Виктор Гандзюк обратился к Зеленскому и потребовал встречи без камер и журналистов.

«Баллотируясь, Владимир, вы требовали у Петра Порошенко наказать убийц Кати. Сегодня президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите», — написал он.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

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Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин заявил, что заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук просил «наказать» активистку.

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Координатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а непосредственный нападающий Никита Грабчук — к шести годам тюрьмы.

Теги:   Владимир Зеленский Екатерина Гандзюк

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