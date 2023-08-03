В военкоматах должны работать люди, которые видели и прошли войну — Зеленский

3 августа, 23:10
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в военкоматах должны работать люди, «которые видели и прошли войну». По его словам, недавние проверки "военкомов" выявили много «откровенно отвратительных» злоупотреблений.

Во время вечернего видеообращения президент рассказал, что выслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и главы МВД Игоря Клименко о ходе проверок деятельности военкомов.

Видео дня

«Один из вопросов — проверка „военкомов“. Побеседовали мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений. Откровенно отвратительных», — сказал президент.

Зеленский добавил, что все факты, выявленные правоохранителями, будут представлены обществу и будут расследованы в рамках уголовных производств.

Читайте также:

«Вывод очевиден: в системе комплектования нужны люди, понимающие, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В „военнокоматах“ должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину», — сказал президент.

Ранее глава НАПК Александр Новиков говорил, что в течение трех месяцев сотрудники агентства будут проверять руководителей ТЦК и СП на добропорядочность. В НАПК обещают также проверить их родственников и других близких лиц.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Военкоматы Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X