В военкоматах должны работать люди, которые видели и прошли войну — Зеленский 3 августа, 23:10 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в военкоматах должны работать люди, «которые видели и прошли войну». По его словам, недавние проверки "военкомов" выявили много «откровенно отвратительных» злоупотреблений.

Во время вечернего видеообращения президент рассказал, что выслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и главы МВД Игоря Клименко о ходе проверок деятельности военкомов.

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«Один из вопросов — проверка „военкомов“. Побеседовали мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений. Откровенно отвратительных», — сказал президент.

Зеленский добавил, что все факты, выявленные правоохранителями, будут представлены обществу и будут расследованы в рамках уголовных производств.

«Вывод очевиден: в системе комплектования нужны люди, понимающие, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В „военнокоматах“ должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину», — сказал президент.

Ранее глава НАПК Александр Новиков говорил, что в течение трех месяцев сотрудники агентства будут проверять руководителей ТЦК и СП на добропорядочность. В НАПК обещают также проверить их родственников и других близких лиц.