«Оборонка» будет давать больший результат. Украина максимально увеличивает объемы производства оружия — Зеленский 28 августа, 22:17 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В понедельник, 28 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переводит на максимум производство собственного оружия.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Президент отметил, что 28 августа провел отдельное совещание по украинскому производству оружия. На совещании присутствовали представители компаний Минстратегпром, Укроборонпром и руководители украинских производств оружия.



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«Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша „оборонка“ будет давать больший результат», — подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский говорил, что Украина продолжает наращивать и увеличивать производство собственных ракет, а также начала производить вооружение по стандартам НАТО.

17 августа Зеленский рассказал оподготовке Украины к форуму оборонных индустрий осенью 2023 года.

В июне министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью PAP заявил, что у Украины есть первые успехи в производстве оружия, наибольший акцент делается на производстве ракет.