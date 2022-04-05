Безопасность — приоритет номер один. Украина станет «большим Израилем» — Зеленский 5 апреля, 11:38 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшем будущем не будет «либеральным» государством, а приоритетом номер один станет безопасность.

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«Украина точно не будет той, которую мы хотели с самого начала. Это невозможно. Абсолютно либеральная, европейская — она такой не будет. Она точно будет идти от крепости каждой хаты, каждого дома, каждого человека», — сказал он в разговоре с украинскими журналистами.

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По мнению главы государства, Украина станет «большим Израилем».

«Мы станем „большим Израилем“ со своим лицом. Мы не будем удивляться, если у нас в кинотеатрах, супермаркетах будут представители Вооруженных сил или Нацгвардии, будут стоять люди с оружием. Уверен, что вопрос безопасности у нас будет номер один в ближайшие десять лет. Уверен в этом», — сказал он.

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Зеленский заявил, что «государство будет таким, каким его сделала Российская Федерация».

Однако, по словам президента, такое государство будет демократическим.

«Авторитарное государство невозможно в Украине. Авторитарное государство проиграло бы России. Люди знают, за что они борются. Они выходят и борются не за портрет», — сказал он.

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