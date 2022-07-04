Украина не сложит оружие, иначе мы исчезнем как народ — Зеленский 4 июля, 17:04 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Украина продолжит защищать свою землю и суверенитет, а если украинцы сложат оружие, они исчезнут как народ, убежден президент Владимир Зеленский.

«Украина защищает собственную землю, свой суверенитет, свою территорию. Украина воюет за мир. Вот такой жестокий парадокс XXI века, а для нас это — реалии. Мы не можем сложить оружие, иначе мы исчезнем как государство, как народ, как люди. Россия выбрала путь войны, Украина борется на пути к миру», — сказал он во время видеообращения к студентам и преподавателями Университета Токио.

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Он подчеркнул, что Россия разрушила привычный мир в Украине, когда в 2014 году оккупировала Крым и начала боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей.

«Война — национальная идея России, а национальная идея Украины — мир», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил премьер-министра и правительство Японии, которые «на 100% понимают, на чьей стороне правда», за поддержку Украины.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров G7 сделать все возможное, чтобы завершить войну до конца года.

В ответ на это в Кремле озвучили циничное условие: Зеленский должен отдать приказ украинским военным сложить оружие и тогда войну якобы можно будет закончить «до конца суток».

В Офисе президента на это ответили, что Украина не начинала войну с Россией, чтобы прекратить ее по приказу.

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