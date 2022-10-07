Украина не имеет отношения к убийству Дугиной — Зеленский

7 октября, 23:46
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Дарья Дугина (Фото:Tsargrad.tv/Handout via REUTERS)

Дарья Дугина (Фото:Tsargrad.tv/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству дочери идеолога «русского мира» Дарьи Дугиной.

Во время интервью BBC, опубликованного в пятницу, 7 октября, главу государства попросили прокомментировать сообщения о том, что за подрывом авто с Дугиной якобы может стоять Украина.

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«Мы не имеем к этому отношения», — ответил Зеленский.

5 октября газета The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщила, что за убийством Дарьи Дугиной стоят спецслужбы Украины. Так якобы считают в американской разведке.

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Ночью 20 августа в Подмосковье подорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, которая, как и отец Александр Дугин, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.

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Александр Дугин на похоронах своей дочери Дарьи, 23 августа (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov) «Я слышал, они хотели двоих взорвать». Бывший депутат Госдумы РФ рассказал, почему дочь Дугина стала мишенью российских партизан

Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральному управлению СБУ.

22 августа в ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дугиной за два дня, и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк (якобы служила в Азове) и ее дочь София Шабан. В Нацгвардии и Азове опровергли фейк россиян.

Президент Владимир Зеленский раньше подчеркивал, что Украина не причастна к убийству Дугиной.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Александр Дугин Владимир Зеленский BBC Убийство

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