Украина не имеет отношения к убийству Дугиной — Зеленский
Дарья Дугина (Фото:Tsargrad.tv/Handout via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству дочери идеолога «русского мира» Дарьи Дугиной.
Во время интервью BBC, опубликованного в пятницу, 7 октября, главу государства попросили прокомментировать сообщения о том, что за подрывом авто с Дугиной якобы может стоять Украина.
«Мы не имеем к этому отношения», — ответил Зеленский.
5 октября газета The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщила, что за убийством Дарьи Дугиной стоят спецслужбы Украины. Так якобы считают в американской разведке.
Ночью 20 августа в Подмосковье подорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, которая, как и отец Александр Дугин, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.
Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральному управлению СБУ.
22 августа в ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дугиной за два дня, и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк (якобы служила в Азове) и ее дочь София Шабан. В Нацгвардии и Азове опровергли фейк россиян.
Президент Владимир Зеленский раньше подчеркивал, что Украина не причастна к убийству Дугиной.