«Война с очень упрямым врагом». Украина уже достигла стратегического перелома, мы идем к победе — Зеленский 11 марта, 14:30 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже достигла стратегического перелома в войне с Россией.

«Стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей победе. Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом, который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат, который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад войны», — сказал он.

По словам Зеленского, невозможно сказать — сколько дней нам еще освобождать украинскую землю, но можно сказать — мы это сделаем.

11 марта — 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах прогремели взрывы.

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