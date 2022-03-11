«Война с очень упрямым врагом». Украина уже достигла стратегического перелома, мы идем к победе — Зеленский

11 марта, 14:30
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже достигла стратегического перелома в войне с Россией.

«Стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей победе. Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом, который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат, который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад войны», — сказал он.

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По словам Зеленского, невозможно сказать — сколько дней нам еще освобождать украинскую землю, но можно сказать — мы это сделаем.

https://www.youtube.com/embed/OPfiszDF69o

11 марта — 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах прогремели взрывы.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Владимир Зеленский Война России против Украины

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