«Ужасное преступление». Постоянный террор против гражданского населения является отказом России от настоящих переговоров — Зеленский 9 октября, 22:34 Владимир Зеленский: Террор — это преступление, за которое должно быть наказание (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

«Удары этой ночью продолжили серию российских ракетных ударов по Запорожью, которые только на этой неделе, за время с 3 октября, унесли жизни уже по меньшей мере 43 человек», — напомнил президент в видеообращении 9 октября.

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Он отметил, что за последние дни Россия наносила удары и по другим городам, в частности по Харькову и по городам Донбасса, а также удары иранскими беспилотниками.

Зеленский подчеркнул, что абсолютное большинство этих ударов были по гражданской инфраструктуре и по гражданским людям.

«Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров. Террор — это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне — это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу», — заявил президент.

Он также поблагодарил всех, кто помогает Украине противостоять террору, воюет и работает ради возвращения Украине мира и каждому украинцу — гарантий права на жизнь и безопасность.

«Вечная память всем жертвам российского террора», — сказал в конце своего видеообращения Зеленский.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.

Уже через два дня глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины «просто сегодня» сесть за стол переговоров. Делегация Верховной Рады заявила, что «никаких переговоров с военными преступниками не будет».

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «худший мир в Украине лучше войны». В качестве примера турецкий лидер вспомнил о зерновой инициативе и обмене пленными. Его спикер заявил, что Путин хочет заключить новую «большую сделку» России с Западом.