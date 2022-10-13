Машину террора РФ нужно обезвредить. Зеленский заявил, что пропагандисты должны отвечать за преступления наравне с военными

13 октября, 01:45
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Российская пропаганда с диктатором Путиным во главе транслируется на небоскреб в одном из городов РФ (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Российская пропаганда с диктатором Путиным во главе транслируется на небоскреб в одном из городов РФ (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты должны понести такое же наказание как военные преступники и террористы в Кремле.

«Украина привлечет к ответственности каждого российского убийцу и палача — от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы. Не забудем, кстати, и про пропагандистов террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает агрессию, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства над нашими людьми, будут отвечать на уровне с убийцами и палачами. Вся российская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена», — заявил Зеленский.

Видео дня

Глава государства напомнил, что 12 октября оккупанты обстреляли из РСЗО Никополь Днепропетровской области и Авдеевку в Донецкой области. Есть погибшие и раненные.

https://www.youtube.com/embed/W0rHk-rVeG8
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https://www.youtube.com/watch?v=6LtcSqqKIWQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Пропаганда Российская пропаганда Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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