Российскую агрессию могут поддерживать только маргиналы — Зеленский 18 марта, 23:29 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только маргиналы в разных частях мира могут поддерживать российскую агрессию.

«Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, снабжая „Шахедами“, кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира. Это будет касаться не только агрессии против украинцев, начиная с Крыма, а также других агрессий России против международного порядка, в том числе и на территории Сирии», — заявил президент.

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Он подчеркнул, что из-за слабой реакции международного сообщества на российский террор в Сирии стала возможна агрессия против Украины.

«Народ Сирии не получил должной международной защиты и это дало чувство безнаказанности Кремлю и его сообщникам. Города Сирии российские бомбы разрушали так же, как и наши города. Именно в этой безнаказанности причина нынешней агрессивности Кремля», – заявил Зеленский.

18 марта Владимир Зеленский ввел санкции против 300 физических и 141 юридического лица, в частности, в отношении президента Сирии Башара Хафеза аль-Асада и нескольких других сирийских чиновников. Также указ касается нескольких иранских компаний.