Оккупантам никого не обмануть. Россия нанесла удар по собственным политическим позициям, обстреляв Одессу — Зеленский 24 июля, 00:05 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстреляв порт в Одессе, Россия уничтожает какие-либо возможности заявлений о возможности диалога со страной-агрессором.

«Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по морскому порту, — циничный, просчитанный — оказался ударом также по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то там диалог с ней, с Россией, какие-то договоренности, видите, что происходит? Сегодняшние российские Калибры уничтожили саму возможность для таких заявлений. И мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар. Оккупантам уже никого не обмануть», — заявил президент.

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Зеленский отметил также, что в результате российского удара было повреждено здание Одесского художественного музея, который является достоянием культуры Украины и всей Европы.

23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту. Однако было попадание в насосную станцию, возникло незначительное возгорание, его вскоре погасили.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Российский удар осудили лидеры США и европейских стран, заявив, что РФ продемонстрировала свое пренебрежение международным правом и обязательствами. Спикер Гутерриша заявил, что генсек ООН «безусловно осуждает» сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту.

Российская сторона же утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировании экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

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