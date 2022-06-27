Армия РФ не умеет воевать, при поддержке Запада война может не затягиваться — Зеленский 27 июня, 23:17 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при поддержке западных партнеров война может не затягиваться, поскольку российская армия не умеет воевать.

«Я сегодня сказал лидерам G7, что нашего общего потенциала абсолютно достаточно, чтобы победить российскую армию. Она не умеет воевать», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

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Он отметил, что все операции, которые Украина проводит для деоккупации территорий показывают: «оккупанты сыпятся, когда на них есть чем давить».

Президент подчеркнул, что войска РФ способны только наносить подлые удары, которые сегодня были Кременчуге, на Салтовке или на тотальное бездумное уничтожение всего живого, как в Мариуполе.

«Поэтому война может не затягиваться, если мы все вместе сможем поднажать и вытеснить оккупантов с нашей украинской земли. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет сохранено», — завил Зеленский, добавив, что Украине нужны надежные системы ПВО.

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