«Бомбам не изменить реальность». Украина не свернет с евроатлантического пути — Зеленский 16 марта, 23:29 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не собирается отказываться от пути вступления в Евросоюз и НАТО.

«Украина всегда была Европой. Украина всегда будет Европой. Российские бомбы не изменят объективную реальность. Реальность, которую защищают украинцы. Я благодарю всех, кто бьется сейчас под Марьинкой, под Бахмутом, под Авдеевкой, на Луганщине, на участках фронта на юге. Благодарю всех, кто приучает Россию к тому, что ответственность за зло неизбежна», — заявил президент.

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Он напомнил, что в четверг, 16 марта, в Киеве состоялась встреча с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, на которой, в частности, обсуждался путь Украины в ЕС и НАТО.

"Сегодня встретился в Киеве с премьер-министром Латвии. Поблагодарил новый оборонный пакет для нашего государства, за принципиальную поддержку на всех уровнях — от оружия до политики, от санкций против России до юридических вопросов. Неизменно работаем по двум направлениям нашей внешней политики — европейскому и евроатлантическому. Со всеми партнерами. С официальными и общественными деятелями, с политиками и всеми другими сообществами, имеющими влияние», — заявил Зеленский.

В феврале президент Владимир Зеленский прогнозировал, что Украина вступит в НАТО после завершения войны. А министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина присоединилась к НАТО де-факто.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».