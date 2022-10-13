«Не до конца понимают, чего хотят». Зеленский заявил, что Путин неадекватен и террорист по своей сути 13 октября, 18:04 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский считает российского диктатора Владимира Путина «не совсем адекватным» человеком и террористом по своей сути, с которым нельзя вести переговоры.

В интервью ZDF он подчеркнул, что у канцлера Германии Олафа Шольца также поменялось мнение о Путине. Теперь он понимает, что диктатору верить нельзя.

«Мне кажется, что канцлер в тематике войны увидел последствия того, что президент России говорит одно, а поступает совсем не так — и мы говорим не о публичных заявлениях, а о личных обещаниях Путина… Мне кажется, канцлер увидел, что доверять президенту России нельзя и что Украина права. Мы долго стучались в окна и немецкие двери, чтобы они были для нас открыты и нас услышали: мы реально имеем дело с не совсем уже адекватными людьми и договариваться с неадекватными людьми сложно», — заявил Зеленский.

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Зеленский также добавил, что нынешний режим РФ не до конца понимает, чего он вообще хочет от этой войны.

«Они могут вам что-то пообещать и тут же поступить по-другому. Это уже террористы, которые до конца не знают, чего они хотят. Потому что они эмоционально каждый день меняют свое отношение. Канцлер стал глубже в теме — я благодарен, это влияет сильно», — добавил президент Украины.

Зеленский также сказал, что до полномасштабного вторжения он несколько раз пытался поговорить с Путиным, но россияне не хотели с ним разговаривать. Они вторглись в Украину, а теперь утверждают, что хотят переговоров.

«Он (Путин — ред.) неадекватен, он не понимает, что наоборот он нас объединяет. Мало того, он либо не хочет никаких диалогов между нашими странами, либо не понимает, что с каждым их ракетным ударом шансы на переговоры исчезают, испаряются», — подытожил Зеленский.

В этом же интервью Зеленский назвал окружение российского диктатора Владимира Путина «щенками», которые «после 50 грамм водки» кричат о применении ядерного оружия.

Путин в очередной раз озвучил угрозу нанести ядерный удар 21 сентября, объявляя о «частичной» мобилизации в РФ на фоне военных поражений в Украине.

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ядерного оружия.