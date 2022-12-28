«Делимся с нашими союзниками». Новые стандарты НАТО определяются в Украине — Зеленский

28 декабря, 17:35
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Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно в Украине наши героические воины определяют новые стандарты НАТО.

«Стандарты, которыми мы делимся с нашими союзниками по альянсу. Союзниками! А не просто партнерами», — сказал он, выступая в среду, 28 декабря в Верховной Раде с посланием Об основах внутренней и внешней политики.

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По словам Зеленского, «вы можете быть уверены, что придет время, когда бренды украинского оружия так же будут интересовать мир».

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«Мы способны производить свои ракеты, морские дроны, бронетехнику, авиатехнику и другие виды вооружений. Мы их уже делаем. Все это наше: Стугна, Ольха, Нептун и другие. Давайте поблагодарим наших производителей. Украинский военно-промышленный комплекс был и будет одним из самых мощных в Европе и мире», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=OSTr5FbNuKA

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде в среду, 28 декабря, с ежегодным посланием. Оно длилось около часа.

Кроме Зеленского, на заседании в полном составе присутствовало правительство, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших защитников.

https://www.youtube.com/watch?v=iOodBu6r4KM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Верховная Рада Владимир Зеленский Война России против Украины

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