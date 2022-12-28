«Делимся с нашими союзниками». Новые стандарты НАТО определяются в Украине — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно в Украине наши героические воины определяют новые стандарты НАТО.
«Стандарты, которыми мы делимся с нашими союзниками по альянсу. Союзниками! А не просто партнерами», — сказал он, выступая в среду, 28 декабря в Верховной Раде с посланием Об основах внутренней и внешней политики.
По словам Зеленского, «вы можете быть уверены, что придет время, когда бренды украинского оружия так же будут интересовать мир».
«Мы способны производить свои ракеты, морские дроны, бронетехнику, авиатехнику и другие виды вооружений. Мы их уже делаем. Все это наше: Стугна, Ольха, Нептун и другие. Давайте поблагодарим наших производителей. Украинский военно-промышленный комплекс был и будет одним из самых мощных в Европе и мире», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде в среду, 28 декабря, с ежегодным посланием. Оно длилось около часа.
Кроме Зеленского, на заседании в полном составе присутствовало правительство, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших защитников.