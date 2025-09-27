Зеленский заявил, что в начале вторжения РФ «несколько выстрелов» прозвучали со стороны Приднестровья

Президент Владимир Зеленский во время брифинга, 27 сентября 2025 года (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в субботу, 27 сентября, заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину «несколько выстрелов» прозвучали со стороны самопровозглашенного Приднестровья .

Об этом он заявил во время брифинга в субботу, 27 сентября.

По словам украинского президента, люди, которые руководят самопровозглашенным Приднестровьем, ведут себя тихо из-за страха перед Украиной.

«Потому что сигналы в начале войны от нас получили. Там, с этой территории, было несколько выстрелов. Они получили от нас хорошее такое предупреждение, от меня лично, и поэтому они там тихие», — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что Приднестровье может снова стать «громкой», если на завтрашних выборах в Молдове победят пророссийские силы.

30 июля Майя Санду заявила, что Россия планирует масштабное вмешательство в парламентские выборы 28 сентября, чтобы продвинуть своих кандидатов, писал Newsmaker.

6 августа молдавские правоохранители обнаружили организованную пророссийскую сеть влияния на выборы, которую координировали из Москвы через запрещенную организацию Шор.

22 сентября Санду заявила, что в случае установления контроля России над Молдовой страна может стать плацдармом для дальнейшего вторжения в Одесскую область.