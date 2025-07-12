«Я не Путин». Зеленский заявил, что не планирует оставаться у власти годами

Владимир Зеленский заявил, что не планирует оставаться у власти десятилетиями (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует оставаться на посту десятки лет, поскольку стремится сохранить как уважение со стороны окружения, так и самоуважение.

Об этом он рассказал в документальном фильме русской службы BBC Зеленский. Портрет президента на войне.

«Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно», — пояснил он.

Он также отметил, что не менее важно для него — сохранить уважение в глазах своей семьи.

«И для меня важно помочь Украине сделать все возможное и как можно лучше», — добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что является «самым опытным» главой страны, которая находится в состоянии войны.

Отвечая на вопрос, готов ли он передать полномочия другому лидеру, Зеленский заявил, что «всегда готов» это сделать. При этом добавил, что «не готов предать людей, которых я люблю и уважаю за то, как мы ведем себя во время такого сложного испытания».

28 июня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны.

25 июня результаты совместного исследования показали, что 57,6% украинцев считают, что если переговоры со страной-агрессором РФ закончатся временным прекращением боевых действий и отменой военного положения, то в Украине нужно проводить выборы.

6 марта издание Politico со ссылкой на источники написало, что соратники президента США Дональда Трампа тайно ведут переговоры с политическими оппонентами Владимира Зеленского.