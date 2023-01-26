«Путин — никто». Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с российским диктатором 26 января, 09:36 Владимир Зеленский заявил, что война прекратится, когда РФ уберет свои войска (Фото:Скриншот видео Sky News)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для каких-то мирных переговоров.

По словам Зеленского, Путин для него — «никто».

«Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России. Я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все», — объяснил он свою позицию насчет мирных переговоров в интервью Sky News.

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Глава государства также прокомментировал слухи о новом масштабном наступлении российской армии, отметив, что РФ, несмотря на свои колоссальные потери, готова положить еще больше жизней своих солдат.

«На востоке они продвигаются вперед и теряют много людей. Это просто невероятное число. Им на это наплевать… Но у нас нет точных цифр. С их стороны жертв гораздо больше. Из того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто бросают их, и бросают, и бросают», — отметил Зеленский.

Кремлевский режим неоднократно заявлял о якобы готовности к переговорам с Украиной, однако лишь на своих условиях, имея в виду признание аннексии временно оккупированных территорий.

В начале октября Зеленский ввел в действие запрет СНБО на переговоры с российским диктатором Владимиром Путины. Такое решение последовало после проведения российскими оккупантами псевдореферендумов на временно оккупированных территориях о «присоединении» к РФ.