«Есть и был Украиной». Крым после деоккупации станет частью ЕС — Зеленский 23 августа, 14:46 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым есть и был Украиной, а после деоккупации он станет частью ЕС.

«Крым есть и был Украиной, после деоккупации он станет частью ЕС», — сказал он на саммите Крымской платформы.

По его словам, сейчас создается законодательный фундамент по восстановлению Крыма после деоккупации.

Видео дня

Президент Владимир Зеленский заявлял, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Зеленский добавил, что российские оккупанты, которые используют украинский Крым как военную базу, угрожают безопасности Черноморского региона, всей Европы и глобальной стабильности.

Во вторник, 23 августа, Украина проведет уже второй саммит Крымской платформы — на этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он состоится в онлайн-формате.

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собирал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение России. В нем приняли участие 46 международных делегаций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.