«Ключевая цель — освобождение Херсона». Зеленский сообщил, что ВСУ продолжат давить на оккупантов на юге Украине 14 июня, 22:55 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая цель на юге Украины — это освобождение Херсона.

«Продолжаем давить на оккупантов на юге Украине. Ключевая цель — освобождение Херсона. Будем двигаться к этому шаг за шагом», — сказал он во время традиционного видеообращения.

Видео дня

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что в течение последних двух недель украинские военные добились тактических успехов в рамках контрнаступательных действиях на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона.

По его словам, бои идут между Таврическим и Томиной Балкой, это 20 километров до Херсона.

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