Зеленский заявил, что хотел приехать в США раньше, но ситуация была слишком сложной

21 декабря, 23:35
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Владимир Зеленский и Джо Байден в Овальном кабинете (Фото:Андрей Ермак/Twitter)

Владимир Зеленский и Джо Байден в Овальном кабинете (Фото:Андрей Ермак/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел раньше посетить США, но ситуация была слишком сложной.

"Я действительно хотел прибыть раньше. Господин президент знает об этом. Но я не мог этого сделать, поскольку ситуация была очень сложной. И теперь, когда я приехал, мы контролируем ситуацию, и благодаря поддержке, прежде всего, вашей поддержки", - заявил президент.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=GlQB6fxAwkg

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду 21 декабря он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

Трансляция совместной пресс-конференции Джо Байдена и Владимира Зеленского

https://www.youtube.com/watch?v=ZjxkX7_d4yg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Джо Байден Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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