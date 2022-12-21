Зеленский заявил, что хотел приехать в США раньше, но ситуация была слишком сложной 21 декабря, 23:35 Владимир Зеленский и Джо Байден в Овальном кабинете (Фото:Андрей Ермак/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел раньше посетить США, но ситуация была слишком сложной.

"Я действительно хотел прибыть раньше. Господин президент знает об этом. Но я не мог этого сделать, поскольку ситуация была очень сложной. И теперь, когда я приехал, мы контролируем ситуацию, и благодаря поддержке, прежде всего, вашей поддержки", - заявил президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду 21 декабря он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.



Трансляция совместной пресс-конференции Джо Байдена и Владимира Зеленского https://www.youtube.com/watch?v=ZjxkX7_d4yg