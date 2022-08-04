Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с Си Цзиньпином

4 августа, 06:47
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает South China Morning Post.

«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпинем год назад. После 24 февраля мы официально просили о разговоре с Китаем, но у нас его не было. Хотя я считаю, что это было бы полезно», — заявил президент.

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Зеленский назвал Китай мощным государством, которое может политически и экономически повлиять на власти Кремля.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции в отношении полномасштабной войны России против Украины.

«Я скажу честно, что этот нейтралитет гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к России. Я верю, что общество Китая, народ этого государства сделает разумный выбор. Все-таки для нас важно, чтобы Китай не помогал России», — отметил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=DqZVftwwH0E
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Китай Владимир Зеленский Си Цзиньпин

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