Зеленский о Путине: Мне все равно, что с ним будет после победы Украины

7 октября, 23:55
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После победы Украины с российским диктатором Владимиром Путиным будет разбираться российское общество, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью BBC президент Украины отметил, что ему безразлична судьба Путина после поражения Российской Федерации.

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«(После поражения — ред.) Россия тогда будет заниматься своими внутренними вопросами. И я считаю, что это правильно, потому что нельзя решать свои внутренние вопросы за счет захвата других территорий. То есть они должны отойти на свои территории, и начать работать, реформировать государство и так далее, то есть перейти к внутренней политике. Поэтому мне все равно, что будет с ним (Путиным — ред.). С ним будет разбираться его общество. Этот будет сугубо их вопрос», — подчеркнул Зеленский.

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22 сентября Зеленский считает, что конец полномасштабной войны России против Украины не зависит от падения режима диктатора Владимира Путина.

Зеленский также сказал, что российский диктатор сам идет к тому, что никто не будет садиться с ним за стол переговоров. По мнению президента, переговоры со страной-агрессором возможны только в тот момент, когда она уйдет с украинских территорий.

https://www.youtube.com/watch?v=cI9-lLvZaqQ
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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