Зеленский о Путине: Мне все равно, что с ним будет после победы Украины
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
После победы Украины с российским диктатором Владимиром Путиным будет разбираться российское общество, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью BBC президент Украины отметил, что ему безразлична судьба Путина после поражения Российской Федерации.
«(После поражения — ред.) Россия тогда будет заниматься своими внутренними вопросами. И я считаю, что это правильно, потому что нельзя решать свои внутренние вопросы за счет захвата других территорий. То есть они должны отойти на свои территории, и начать работать, реформировать государство и так далее, то есть перейти к внутренней политике. Поэтому мне все равно, что будет с ним (Путиным — ред.). С ним будет разбираться его общество. Этот будет сугубо их вопрос», — подчеркнул Зеленский.
22 сентября Зеленский считает, что конец полномасштабной войны России против Украины не зависит от падения режима диктатора Владимира Путина.
Зеленский также сказал, что российский диктатор сам идет к тому, что никто не будет садиться с ним за стол переговоров. По мнению президента, переговоры со страной-агрессором возможны только в тот момент, когда она уйдет с украинских территорий.