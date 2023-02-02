Зеленский заявил, что его не приглашали в Польшу для встречи с Байденом

2 февраля, 06:46
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Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне в декабре 2022 года (Фото:Dan Popescu/Twitter)

Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне в декабре 2022 года (Фото:Dan Popescu/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал приглашения в Польшу для встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

Об этом сообщает Европейская Правда.

"Что касается президента Соединенных Штатов, мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу", - заявил президент.

СМИ сообщали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу на годовщину вторжения РФ в Украину.

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Ранее в администрации Байдена заявляли, что он хочет посетить Украину, но пока таких планов нет.

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Издание Dziennik Gazeta Prawna сообщало, что Байден может встретиться с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.

https://www.youtube.com/watch?v=s_lbe2mcuSc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Джо Байден Владимир Зеленский

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