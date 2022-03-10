«Не хочу быть слабаком». Я мог бы уже давно сбежать, но родные поддерживают мое решение быть в Украине — Зеленский 10 марта, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его родственники гордятся тем, что они украинцы и понимают, почему он не хочет уезжать из Украины.

«Они гордятся мной. Они гордятся тем, что мы украинцы. Они понимают, что я мог бы уже давно сбежать или хотя бы быть в безопасности. Но они меня понимают и поддерживают мое решение. Потому что это решение для нашей страны. Они хотят, чтобы Киев оставался сильным», — сказал он в интервью BILD.

По словам президента, как всякий человек, его семья беспокоится о нем.

«Это история нашей страны, и мы живем в этом ее эпизоде. Позже мы вспомним, насколько тяжелым было это время, и как плохо было сейчас каждому человеку в нашей стране. Тем не менее, мы больше будем помнить те моменты, во время которых мы что-то изменили», — сказал он.

Зеленский заявил, что наша цель — укрепление нашей страны, каким бы трудным оно ни было.

«Я делаю это для своих детей и своих внуков. Я не хочу быть слабаком», — сказал он.

По словам главы государства, его дети говорят ему, что он должен остаться в Украине.

«Мои дети говорят, что я должен остаться здесь. Но они не должны тратить прекрасное время своего детства, пытаясь убедить отца покинуть свою страну», — сказал он.

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