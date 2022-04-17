«После увиденного в Украине». Мы больше не верим некоторым странам и некоторым лидерам — Зеленский 17 апреля, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что больше не верит «некоторым странам и некоторым лидерам» после полномасштабного вторжения России в Украину.

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«Я не верю миру. После увиденного в Украине я не верю ощущению, что мы должны верить некоторым странам или некоторым лидерам. Мы не верим в слова. После эскалации российской агрессии мы не верим нашим соседям. Мы не верим всему этому», — сказал Зеленский в интервью СNN.

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Украинский лидер добавил, что он также не верит в документальное подтвержденные гарантии безопасности и международное право.

«Я даже не верю документам, потому что у нас есть и Будапештский меморандум. Я думаю, вы знаете все подробности этого. Для меня это просто бумажка, которая ничего не стоит», — сказал Зеленский.

Он призвал страны, которые называют себя друзьями Украины, передать оружие для ВСУ и поддержать украинский народ, а также «пнуть Россию».

«Единственная вера, которая у нас есть, это вера в себя, в наш народ, вера в наши Вооруженные Силы и вера в то, что страны будут поддерживать нас не только словами, но и своими действиями», — добавил Зеленский.

Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Документ, подписанный после добровольного отказа Украины от ядерного оружия в начале 90-х, вступил в силу после подписания. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила его как официальный документ, обязательный для выполнения всеми участниками.

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