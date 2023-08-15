Реальный боевой опыт должен быть приоритетом при подготовке мобилизованных — Зеленский 15 августа, 20:28 Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что реальный боевой опыт должен быть приоритетом в учебных центрах при подготовке мобилизованных.

Во время вечернего видеообращения Зеленский заявил, что реальный боевой опыт, современные вызовы, тенденции на поле боя и «мастерство, которое есть у наших воинов» нужно распространять на все бригады, а также «сделать это приоритетом в учебных центрах, особенно во время обучения мобилизованных».

Видео дня

«Подготовка воинов — это ответственность каждого командира. Важная мотивация людей — это прямое следствие того, как учатся воевать», — сказал он.

Зеленский добавил, что услышал от комбатов отзывы о боевом применении техники, оружия, которое предоставляют партнеры. Он также поблагодарил украинских военных, которые «берут трофеи, ставят на службу Украине российскую технику».

«Это не просто рациональность наших ребят, это и важное доказательство способности наших героев забирать оружие врага, использовать для защиты жизни Украины», — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский говорил, что в военкоматах должны работать люди, «которые видели и прошли войну». По его словам, недавние проверки «военкомов» выявили много «откровенно отвратительных» злоупотреблений.