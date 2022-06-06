Альтернативы членству Украины в ЕС нет — Зеленский 6 июня, 17:45 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альтернативы членству Украины в ЕС нет.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы бы не согласились», — сказал глава государства во время общения с журналистами.

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По его словам, договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это один из шагов для гарантий безопасности Украины, но не альтернатива ЕС.

"А разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности", - сказал Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев. Президент Владимир Зеленский также неоднократно исключал альтернативу статусу кандидата в ЕС и называл их очередным компромиссом Европы и России.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о предоставлении Украине членства в ЕС. По словам Зеленского, заключение Еврокомиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно станет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 9 мая Киев передал ЕС заполненную вторую часть опросника. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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