Власти РФ обязательно будут привлечены к ответственности за геноцид украинцев — Зеленский 28 февраля, 23:56 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что для руководства РФ обязательно наступит юридическая ответственность за геноцид украинцев.

«С визитом в нашем государстве находится прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Это институция и личность, которые, безусловно, играют историческую роль в привлечении к ответственности русских преступников. Геноцидная политика России против нашего народа обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует такую политику», — заявил президент.

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Он подчеркнул, что к ответственности будут привлечены как исполнители, так и руководство государства-террориста. Зеленский сообщил, что близится открытие украинского офиса Международного уголовного суда.

«Особое внимание уделяем таким российским преступлениям, как депортация наших людей; депортация украинских детей. Всю эту русскую геноцидную систему – от винтиков до архитекторов – демонтируем и доведем до законных приговоров», – заявил президент.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 февраля, встретился в Киеве с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Накануне Карим Хан встретился с генпрокурором Украины Андреем Костиным.

2 апреля прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств-участников МКС.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

По данным МВД Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине было открыто 64 986 уголовных дел по фактам совершения преступлений российскими военными и их приспешниками.