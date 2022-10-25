Лишь после восьми месяцев войны. Почему Зеленский так долго тянул с санкциями против российских олигархов и компаний 25 октября, 12:16 Эксклюзив НВ Украина ввела санкции против почти 4 тыс. человек и компаний из России (Фото:коллаж НВ)

Эксперты убеждены, что украинские власти слишком затянули с санкциями против граждан и компании из РФ, а на Банковой поясняют, что «скрупулезно» работали над списками.

Президент Владимир Зеленский 20 октября подписал указы о введении санкций, под которые попали около 4 тыс. человек и компаний из России. Это произошло через три недели после одобрения соответствующих списков Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и после 8 месяцев, прошедших с начала полномасштабной войны России против Украины.

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Такой неспешный процесс наказания россиян вызывал возмущение экспертов. Среди подсанкционных лиц оказались ряд родственников первых лиц Кремля и целая группа российских олигархов, имеющих зарегистрированные активы в Украине на $2,5 млрд, по оценкам Центра противодействия коррупции (ЦПК). Только сейчас, после наложения санкций, их имущество может быть законно взыскано через суд в пользу Украины.



Почему на Банковой так долго возились с санкциями против россиян, кто из известных олигархов попал в списки, и какова перспектива Украины направить их активы на восстановление и армию?



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В Офисе президента (ОП) не видят проблемы в том, что президент ввел в действие санкции через 19 дней после их одобрения на уровне СНБО. Михаил Подоляк, советник главы ОП, отметил НВ, что «не называл бы этот срок большим, учитывая, что санкции вводятся в отношении 3603 человек».



Мол, каждый человек в списке — это соответствующий объем документов, которые нужно проверить в рамках подготовки указов и приложений к ним. А любая ошибка, по словам Подоляка, может стать поводом для обжалования санкций в судах — как украинских, так и международных.



«Поэтому спешка здесь была бы точно не нужна», — убежден советник главы ОП.



Похожее объяснение недавно озвучил и замглавы ОП Андрей Смирнов в интервью Бабелю. По его словам, в Офис поступило «83 килограмма документов, которые нужно проверить».



Юрист ЦПК Вадим Валько скептически относится к объяснениям, которые звучат с Банковой. Ведь соответствующую проверку должен проводить СНБО еще до принятия решения, и ведомства, которые подают Совбезу санкционные списки. Последними, согласно законодательству, могут быть парламент, правительство, президент, Нацбанк и СБУ.

