В списке — близкий помощник Путина. Зеленский ввел санкции против 200 человек, связанных с РФ 12 февраля, 12:40 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба Офиса президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 февраля, ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 200 лиц, связанных с Россией.

Об этом сообщается в указе президента Владимира Зеленского.

Список подсанкционных лиц, к которым будут применяться специальные экономические и другие ограничительные меры, внесен Службой безопасности Украины.

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Ограничения касаются в основном граждан России. Санкции, в частности, введены против российского дипломата, одного из ближайших помощников диктатора Владимира Путина по вопросам внешнеэкономической политики Юрия Ушакова.

Также под санкции попал украинский коллаборант Андрей Черничук, назначенный российской компанией Росатом «генеральным директором» временно оккупированной Запорожской АЭС.

Указ президента вступает в силу с даты публикации.

11 февраля Владимир Зеленский анонсировал соответствующие решения СНБО и отметил, что Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора имеют значительные результаты в защите нашего государства от тех, кто работал на агрессора.