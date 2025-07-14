Официально. Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Об этом президент Украины заявил в понедельник, 14 июля, по итогам встречи с первым вице-премьер-министром.

По его словам, они обсудили меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство оружия.

«С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу», — сообщил Владимир Зеленский.

Украинский лидер заявил, что ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр — министр экономики (с 2021 года), ранее заместитель главы Офиса президента (2020−2021), и.о. председателя Черниговской ОГА (2018).

Согласно данным движения Честно, в 2008 году Свириденко окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, магистр по специальности Менеджмент антимонопольной деятельности.

Также она закончила курсы при Фонде госимущества по оценке недвижимости и оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2009, 2011). Проходила менеджерские курсы в Германии и Швеции (2016, 2017).

Трудовую деятельность начала в 2008 году в должности экономиста по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО АМП (Киев).

В сентябре 2019 года Свириденко была назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В марте 2020 — феврале 2021 была членом делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины, представительницей в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

В декабре 2020 — ноябре 2021 года занимала должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака по экономическим вопросам.

4 ноября 2021 года Юлию Свириденко назначили на должность первого вицепремьера — министра экономики.

В августе 2022 года Свириденко возглавила Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики.

Смена правительства — что известно

16 июня народный депутат Украины Ярослав Железняк предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили «сразу три источника». Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только накапливаются».

Нардеп писал, что единственной кандидаткой на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того, чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в закон о правовом режиме военного положения внесут соответствующую правку в июне.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы отставке Шмыгаля.

30 июня Украинская правда сообщила, что во время кадровых перестановок в правительстве новым премьер-министром Украины могут назначить Юлию Свириденко, а министр обороны Рустем Умеров останется на своей должности.

12 июля Зеленский сообщил, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, и намекнул на его увольнение.

13 июля президент Украины заявил, что провел совещание со Шмыгалем, во время которого они обсудили и стратегические шаги по трансформации системы исполнительной власти.

Президент также анонсировал кадровые изменения в ключевых дипломатических должностях и подчеркнул необходимость усиления экономической устойчивости государства.