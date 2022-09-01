Зеленские категорически запретили сдавать россиянам свою виллу в Италии — СМИ

1 сентября, 08:46
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Владимир Зеленский с женой Еленой (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский с женой Еленой (Фото:www.president.gov.ua)

Виллу в Форте-дей-Марме, которая принадлежит семье президента Украины Владимира Зеленского, запрещено сдавать россиянам, пишет итальянское издание La Stampa.

«Вилла не сдавалась в аренду россиянам, потому что у нас есть ордер от владельцев, который категорически запрещает нам это делать. Мы можем сдавать кому бы то ни было, если он другой национальности: европейцы, американцы и так далее», — заявил агент по недвижимости Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини.

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Фото: НВ
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Агент опроверг информацию о том, что виллу сдавали россиянам.

«Может быть, кто-то случайно услышал, как кто-то говорит по-русски, и предположил, что в доме есть россияне. Но я это категорически отрицаю. Возможно, они были гостями, но не арендующими», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=RtIy1eYtXpc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Италия Владимир Зеленский Война России против Украины

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