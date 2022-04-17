«Работаем, любим и всех победим». Зеленский записал новое видеообращение к украинцам 17 апреля, 01:12 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В ночь на 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к соотечественникам, в котором заявил о непременной победе над российским агрессором. Краткое видео он опубликовал в Instagram.

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Зеленский продемонстрировал свое рабочее место, фото семьи, фигурку петушка, которого ему и британскому премьер-министру Борису Джонсону подарили в Киеве, а также флаг Украины.





Видео дня

«52-й день. Что я могу сказать? Мы крепкие! Работаем, любим… Спасибо… Гордимся… И всех победим!» – сказал президент.



Новое обращение появилось уже после традиционных итогов суток, которые Зеленский ежедневно подводит в видеоформате.



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