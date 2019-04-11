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Зеленский за два года 13 раз слетал в Женеву и Тель-Авив, где проживает Коломойский - Схемы

Вчера, 21:02
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Зеленский за два года 13 раз слетал в Женеву и Тель-Авив, где проживает Коломойский - Схемы - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в течение двух последних лет минимум 11 раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль еще два раза слетал в Тель-Авив, сообщает программа расследований Схемы: коррупция в деталях.

По информации журналистов, во время каждой второй поездки шоумена сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента. 

В Женеву Зеленский летал в феврале, апреле, ноябре и декабре 2017 года, а затем в январе, в феврале (два раза), в марте, в апреле (два раза) и в июне 2018 года. В пяти из этих поездок Андрей Богдан летел вместе с ним.

После переезда Коломойского в Израиль в конце лета 2018 года, Зеленский еще два раза слетал в Тель-Авив, тоже в сопровождении Андрея Богдана - в ноябре и декабре 2018 года, причем во время декабрьской поездки к ним также присоединился председатель партии Слуга народа Иван Баканов.

По данным журналистов, Зеленский течение этого времени не раз летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха - Геннадием Боголюбовым, Игорем и Григорием Суркисом, Тимуром Миндичем.

Олигарх Игорь Коломойский сначала сообщил Схемам, что Зеленский действительно летал к нему на день рождение в Женеву в феврале 2018 года. А на уточнение, тогда ли это была их последняя встреча, олигарх добавил: “По-моему, да. Вы когда начинаете, задаете вопрос, как следователь, так я начинаю ерзать. Ну, может, где и пересекся, но черт его знает. Ну так целенаправленных встреч каких-то нет. Ну тем более, мы же понимали, что уже началась политическая история, поэтому все эти связи, его компрометируют, нам не нужны”, - сказал олигарх. 

Андрей Богдан отказался комментировать причины визитов в Женеву и Тель-Авив в компании Зеленского, заявив, что это его частная жизнь.

Получить объяснения Зеленского о причинах частых перелетов в Тель-Авив и Женеву с юристом олигарха не удалось.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Игорь Коломойский Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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