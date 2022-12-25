Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением о ситуации в стране — СМИ

25 декабря, 11:15
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Зеленский планирует выступить в Раде (архивное фото) (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский планирует выступить в Раде (архивное фото) (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить перед народными депутатами в Верховной Раде с обращением по поводу ситуации в стране.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в Раде. Об этом также пишет в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Отмечается, что ежегодное обращение Зеленского пройдет в парламенте до конца года. По соображениям безопасности власти не анонсируют и не называют время выступления президента.

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В прошлом году ежегодное послание Зеленского состоялось 1 декабря.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Верховная Рада Нардепы Народные депутаты Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины

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