Зеленский выступит перед Европейским советом на следующем заседании — СМИ
Следующее заседание Европейского совета ожидается 20−21 октября в Брюсселе (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем формальном заседании совета ЕС, сообщает Интерфакс со ссылкой на высокопоставленный источник в Европейском совете.
«Президент Зеленский выступит на формальном заседании Европейского совета», — сообщил источник во вторник в Брюсселе.
По его словам, выступление Зеленского ожидается в виртуальном формате.
Следующее заседание Европейского совета ожидается 20−21 октября в Брюсселе. Предыдущее заседание состоялось в Праге 7 октября и было неформальным.