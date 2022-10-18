Зеленский выступит перед Европейским советом на следующем заседании — СМИ 18 октября, 22:15 Следующее заседание Европейского совета ожидается 20−21 октября в Брюсселе (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем формальном заседании совета ЕС, сообщает Интерфакс со ссылкой на высокопоставленный источник в Европейском совете.

«Президент Зеленский выступит на формальном заседании Европейского совета», — сообщил источник во вторник в Брюсселе.

По его словам, выступление Зеленского ожидается в виртуальном формате.

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Следующее заседание Европейского совета ожидается 20−21 октября в Брюсселе. Предыдущее заседание состоялось в Праге 7 октября и было неформальным.