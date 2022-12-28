Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием: главные заявления 28 декабря, 15:10 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде в среду, 28 декабря, с ежегодным посланием. Оно длилось около часа.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Последний рассказал, что кроме Зеленского, на заседании в полном составе присутствовало правительство, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших защитников.

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Из-за воздушной тревоги в Киеве выступление отложили на полтора часа. Всего оно длилось 52 минуты.

Гончаренко опубликовал фрагменты видео выступления президента и главные заявления, который прозвучали. В частности:





Принципы, которых Украина должна сейчас придерживаться — единство, безопасность, справедливость.

Украина сцементирует ЕС и свободный мир своей борьбой.

Украинские воины — залог того, что время империй не вернется.

Украина будет развивать отношения со странами Африки и глобального Юга ради продовольственной безопасности.

Украина должна стать лидером по трансформации своей энергетики и построению зеленой энергетики.

Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных.

Россия будет привлечена к ответственности за военные преступления. Разрабатывается механизм.

Также Зеленский в очередной раз подчеркивал необходимость новых гарантий безопасности и реформирования международных организаций — тех, «которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать». После выступления президент наградил украинских защитников.



27 декабря в вечернем обращении Зеленский заявил, что 2023 год будет «решающим» для Украины. Он назвал следующие главные цели: освободить свою территорию от российских оккупантов, восстановиться после атак, вернуть домой украинцев, продолжить углубление отношений с ключевыми партнерами и открыть новые возможности для нашей страны в мире.

