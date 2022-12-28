Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием: главные заявления
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде в среду, 28 декабря, с ежегодным посланием. Оно длилось около часа.
Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
Последний рассказал, что кроме Зеленского, на заседании в полном составе присутствовало правительство, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших защитников.
Из-за воздушной тревоги в Киеве выступление отложили на полтора часа. Всего оно длилось 52 минуты.
Гончаренко опубликовал фрагменты видео выступления президента и главные заявления, который прозвучали. В частности:
- Принципы, которых Украина должна сейчас придерживаться — единство, безопасность, справедливость.
- Украина сцементирует ЕС и свободный мир своей борьбой.
- Украинские воины — залог того, что время империй не вернется.
- Украина будет развивать отношения со странами Африки и глобального Юга ради продовольственной безопасности.
- Украина должна стать лидером по трансформации своей энергетики и построению зеленой энергетики.
- Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных.
- Россия будет привлечена к ответственности за военные преступления. Разрабатывается механизм.
Также Зеленский в очередной раз подчеркивал необходимость новых гарантий безопасности и реформирования международных организаций — тех, «которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать». После выступления президент наградил украинских защитников.
27 декабря в вечернем обращении Зеленский заявил, что 2023 год будет «решающим» для Украины. Он назвал следующие главные цели: освободить свою территорию от российских оккупантов, восстановиться после атак, вернуть домой украинцев, продолжить углубление отношений с ключевыми партнерами и открыть новые возможности для нашей страны в мире.