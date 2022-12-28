Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием: главные заявления

28 декабря, 15:10
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде в среду, 28 декабря, с ежегодным посланием. Оно длилось около часа.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Последний рассказал, что кроме Зеленского, на заседании в полном составе присутствовало правительство, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших защитников.

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Из-за воздушной тревоги в Киеве выступление отложили на полтора часа. Всего оно длилось 52 минуты.

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Гончаренко опубликовал фрагменты видео выступления президента и главные заявления, который прозвучали. В частности:

  • Принципы, которых Украина должна сейчас придерживаться — единство, безопасность, справедливость.
  • Украина сцементирует ЕС и свободный мир своей борьбой.
  • Украинские воины — залог того, что время империй не вернется.
  • Украина будет развивать отношения со странами Африки и глобального Юга ради продовольственной безопасности.
  • Украина должна стать лидером по трансформации своей энергетики и построению зеленой энергетики.
  • Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных.
  • Россия будет привлечена к ответственности за военные преступления. Разрабатывается механизм.
https://www.youtube.com/embed/OSTr5FbNuKA

Также Зеленский в очередной раз подчеркивал необходимость новых гарантий безопасности и реформирования международных организаций — тех, «которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать». После выступления президент наградил украинских защитников.

27 декабря в вечернем обращении Зеленский заявил, что 2023 год будет «решающим» для Украины. Он назвал следующие главные цели: освободить свою территорию от российских оккупантов, восстановиться после атак, вернуть домой украинцев, продолжить углубление отношений с ключевыми партнерами и открыть новые возможности для нашей страны в мире.

https://www.youtube.com/watch?v=ACjGbGiqAHQ
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский Война России против Украины

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