Зеленский выступил в Раде и представил кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра

17 июля, 11:22
Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 17 июля (Фото: Залізний нардеп/Telegram)

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 17 июля (Фото: Залізний нардеп/Telegram)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 июля, выступил в Верховной Раде, представив кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, Зеленский во время выступления поблагодарил бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за работу.

Президент Украины отметил, что новое правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по обороне и всех программ устойчивости.

Зеленский анонсировал новые соглашения с США и потребность изменений в дипломатической работе с Вашингтоном. Он также поблагодарил Свириденко за программы «кэшбек» и «1000 Зеленского», написал Железняк.

Глава государства также анонсировал продолжение цифровизация всех процессов и подготовку нового уровня оборонного сотрудничества с партнерами

Как добавил нардеп, Зеленский заявил, что «с целью полной реализации» этих целей вносит кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра.

Ранее комитет по организации государственной власти поддержал представление президента Украины о назначении Свириденко на должность премьер-министра.

16 июля Верховная Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто.

Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше, чем кто-либо из его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней — дольше Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).

Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Владимир Зеленский Верховная Рада Юлия Свириденко Кабинет министров Украины Отставка Кабмина

