Зеленский выступил в Конституционном суде: Народ Украины аплодирует роспуску Рады Сегодня, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Радіо Свобода Владимир Зеленский сделал короткое заявление и ушел из зала суда, подчеркнув, что не желает давить на судей Скриншот видео Радіо Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с краткой речью на заседание Конституционного суда, где рассматривается законность его указа о роспуске Верховной Рады.

По словам президента, рейтинг Верховной Рады составляет 4%, что подчеркивает правильность решения о роспуске парламента, которое «отвечает всем критериям законности».

«Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады … люди уверены, что обжалование этого решения является попыткой депутатов сохранить свои полномочия», — заявил президент.

После короткой речи Зеленский передал слово своему представителю Федору Вениславскому и покинул зал заседания, «чтобы никто не говорил, что я давлю на суд».

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Конституционность указа рассмотрят на заседании в форме устного слушания.

Решение суду планируют огласить 11 июня.