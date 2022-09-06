Зеленский выступил на открытии фондовой биржи Нью-Йорка и рассказал о платформе для иностранных инвесторов 6 сентября, 21:51 Владимир Зеленский пригласил инвесторов в Украину (Фото:Міністерство економіки України / Facebook)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 6 сентября, выступил на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи и встретился с руководителями крупного бизнеса и инвесторами.

Как сообщает Министерство экономики, глава государства представил платформу для привлечения иностранных инвестиций в Украину Advantage Ukraine. Это часть масштабной кампании Advantage Ukraine, которая «сигнализирует миру, что Украина открыта для новых возможностей». На платформе собраны более 500 инвестпроектов и возможностей в десяти сферах экономики.



Видео дня

В круглом столе при участии президента и первого вице-премьера — министра экономики Украины Юлии Свириденко приняли участие руководители компаний Pfizer Inc, S&P Global Inc, American International Group, Wells Farg&Company и других.



«Украина предлагает всем заинтересованным широкое инвестиционное меню потенциальных возможностей на сумму более $400 млрд. Украинская делегация презентовала его в Лугано, а список реальных проектов ежедневно увеличивается и становится более разнообразным», — заявили в Минэкономики.



Зеленский призвал руководителей крупного бизнеса планировать инвестиции уже сейчас, не дожидаясь победы Украины, и подчеркнул, что большая часть страны готова к реализации новых проектов. Он также отметил, что компаниям, которые до сих пор не ушли с российского рынка, в любом случае придется это сделать, а в Украине сформируется «новый центр экономического роста в Европе».

«Вы можете спросить меня: как идти в Украину сейчас, когда война продолжается? Я отвечу вам: любая компания, которая сможет поставить на свой продукт пометку Made in Ukraine, автоматически станет частью истории украинской смелости и победы, глобально известной истории, а вместе с тем — частью нашей жизни, которую мы защищаем всеми силами и с помощью сильнейших мировых стран и фаворитов», — подытожил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.