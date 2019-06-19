Зеленский выразил соболезнование семье Тымчука Сегодня, 15:18 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Зеленский отреагировал на смерть нардепа REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование родным и близким погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука.

«Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны», — говорится в сообщении его Администрации в Twitter.

Там отметили, что Тымчук надежно держал фронт информационной войны.

Ранее стало известно, что в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себя во время чистки наградного пистолета.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что среди версий следствия, в частности, убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.



Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.