Зеленский ввел в действие санкции против Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ 25 января, 09:57 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.

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Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня публикации.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния РФ».

2 декабря СНБО ввел санкции против десяти деятелей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. Зеленский их утвердил. 11 декабря СНБО ввел санкции против еще семи деятелей УПЦ МП.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру. Это произошло после публикации скандального видео одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители возбудили уголовное дело.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели о стране-агрессоре, но заявил, что это было не церковное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».